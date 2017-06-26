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      Суд рассмотрит иск против ижевского завода «Купол» на 1,76 млн долларов

      09:54, 26 июня, 2017
      09:54, 26 июня, 2017
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      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#завод\n#суд\n#происшествие\n#иск
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      Слушание по делу назначено на 7 сентября 2017 года.

      Ижевск. Удмуртия. Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (ФАПРИД) подало иск на «Ижевский электромеханический завод «Купол» на 1,76 млн долларов. Как сообщает «Интерфакс», суть претензий в материалах картотеки арбитражного суда не указана.

      Отмечается, что ответчик не признал иск. Арбитражный суд Москвы назначил слушание по делу на 7 сентября 2017 года.

      Наша справка:

      АО Ижевский электротехнический завод «Купол» создан в 1957 году для выполнения заказов министерства обороны России. На протяжении многих лет предприятие производит системы ПВО ближнего действия, основным разработчиком которых является научно-исследовательский электромеханический институт (НИЭМИ) Москва.

      В настоящее время «Купол» осуществляет: производство ЗРС «Тор-М1» и ее модификаций; модернизацию ЗРК «Оса-АКМ», ЗРС «Тор-М1» и их модификаций; изготовление бортовой аппаратуры ракет класса «земля-воздух»; оказание сервисных услуг эксплуатирующим организациям

      09:54, 26 июня, 2017
      198
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#завод\n#суд\n#происшествие\n#иск

       

       

       

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