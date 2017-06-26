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      Глав сельских поселений Удмуртии накажут за несанкционированные свалки

      09:00, 26 июня, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 26 июня, 2017
      Ксения Чернова
      172
      0
      #экология\n#Прокуратура\n#Красногорское\n#власть и чиновники\n#свалки\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      172
      0

      Прокуратура осмотрела территории населенных пунктов в Красногорском районе.

      Красногорское. Удмуртия. 15 несанкционированных свалок нашли на территории  7 сельских поселений Красногорского района. Как сообщает Прокуратура Удмуртской Республики, осмотр проводили специалисты надзорного органа.

      «Осматриваемые территории находятся в антисанитарном состоянии, что создает угрозу возникновения и распространения инфекций, опасных для человека и животных», - говорится в сообщении.

      Из-за свалок бытовых, коммунальных отходов, стекла, пластмассы, полиэтилена и остатков продуктов административные делопроизводства возбудили в отношении семи глав сельских поселений. В местные советы депутатов районы прокурор внес представления. Только после этого начались работы по ликвидацию свалок.

      09:00, 26 июня, 2017
      Ксения Чернова
      172
      0
      #экология\n#Прокуратура\n#Красногорское\n#власть и чиновники\n#свалки\n#происшествие

       

       

       

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