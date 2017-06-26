Глав сельских поселений Удмуртии накажут за несанкционированные свалки

Прокуратура осмотрела территории населенных пунктов в Красногорском районе.

Красногорское. Удмуртия. 15 несанкционированных свалок нашли на территории 7 сельских поселений Красногорского района. Как сообщает Прокуратура Удмуртской Республики, осмотр проводили специалисты надзорного органа.

«Осматриваемые территории находятся в антисанитарном состоянии, что создает угрозу возникновения и распространения инфекций, опасных для человека и животных», - говорится в сообщении.

Из-за свалок бытовых, коммунальных отходов, стекла, пластмассы, полиэтилена и остатков продуктов административные делопроизводства возбудили в отношении семи глав сельских поселений. В местные советы депутатов районы прокурор внес представления. Только после этого начались работы по ликвидацию свалок.