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      Скончался бывший глава Дебесского района Владимир Камашев

      13:03, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      13:03, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      991
      0
      #Ижевск\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#смерть
      Фото: facebook.com (Валерий Нуриахметов)
      991
      0

      Его похороны пройдут в воскресенье, 25 июня.

      Дебесы. Удмуртия. Скончался бывший глава Дебесского района Удмуртии Владимир Камашев. Об этом в Facebook сообщил главный редактор районной газеты Валерий Нуриахметов.
      Похороны Камашева пройдут в воскресенье, 25 июня. В этот же день на центральной площади Дебес, в 13:30 состоится прощальный митинг.
      "Ушёл из жизни Владимир Дмитриевич Камашев, недавний Глава Дебёсского района, и просто очень хороший и добрый человек. Похороны в воскресенье 25 июня, прощальный митинг на центральной площади села Дебёсы в 13:30", - говорится в сообщении.
       

      Валерий Нуриахметов

      ПРОЩАЙ, ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ! ПОКОЙСЯ С МИРОМ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ушёл из жизни Владимир Дмитриевич Камашев,...

      13:03, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      991
      0
      #Ижевск\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#смерть

       

       

       

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