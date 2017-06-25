Скончался бывший глава Дебесского района Владимир Камашев

Его похороны пройдут в воскресенье, 25 июня.

Дебесы. Удмуртия. Скончался бывший глава Дебесского района Удмуртии Владимир Камашев. Об этом в Facebook сообщил главный редактор районной газеты Валерий Нуриахметов.

Похороны Камашева пройдут в воскресенье, 25 июня. В этот же день на центральной площади Дебес, в 13:30 состоится прощальный митинг.

"Ушёл из жизни Владимир Дмитриевич Камашев, недавний Глава Дебёсского района, и просто очень хороший и добрый человек. Похороны в воскресенье 25 июня, прощальный митинг на центральной площади села Дебёсы в 13:30", - говорится в сообщении.