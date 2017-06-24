Более 500 тыс рублей пытались украсть «черные риелторы» у жителей Ижевска

В мошенничестве подозревают трех человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске «черные риелторы» пытались присвоить 525 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в мошенничестве подозреваются три человека.

Установлено, что 20-летний ижевчанин, 17-летняя жительница Глазова и 19-летний житель Башкортостана, взяли в аренду квартиру в одном из домов по улице Ильфата Закирова в Ижевске. Затем они разместили в Интернете объявление о продаже этой квартиры по цене ниже рыночной. Сделав поддельные документы на жилье злоумышленники получили от покупателя предоплату в сумме 400 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы.

Кроме того, полиция установила причастность этой группы к совершению такого же преступления. Под предлогом продажи квартиры в одном из домов по улице Союзной злоумышленники пытались похитить 125 тыс. рублей.