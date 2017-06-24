Более 1,5 кг наркотиков нашли в гараже жителя Сарапула

Также при обыске сотрудники полиции обнаружили лабораторию для культивирования марихуаны.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в садовом доме и гараже нашли более 1,5 кг наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, также там была лаборатория для выращивания марихуаны, оборудованная вентиляцией и освещением.

По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков задержали двух ранее судимых жителей Сарапульского района. При обыске было найдено более 1400 граммов синтетических наркотиков и более 110 граммов марихуаны.

Установлено, что синтетические наркотические средства они купили в Интернете и забирали закладки из тайников в Уфе.

По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.