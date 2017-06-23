Специалисты Ростехнадзора выяснили, что металлическая конструкция была неисправна.

Ува. Удмуртия. Увинскую компанию наказали за падение козлового крана и гибель рабочего. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили Западно-Уральском управлении Ростехнадзора.

Напомним, трагедия произошла на улице Станционной в Уве 3 мая. Сильный порыв ветра опрокинул кран козлового типа, находившийся в его кабине мужчина 1959 года рождения от полученных травм скончался на месте.

«На основании результатов расследования комиссией сделаны выводы о причинах аварии, а именно: не обеспечено соблюдение требований безопасности подъемных сооружений, находящихся в нерабочем состоянии, не приняты в полном объеме меры по предотвращению их угона ветром, допущено нахождение на опасном объекте посторонних лиц», - говорится в сообщении Ростехнадзора.