Попытку ограбления одного из офисов Ижкомбанка предотвратили в Ижевске

Происшествие случилось вечером среды, 21 июня.

Ижевск. Удмуртия. 21 июня 2017 года в 18:30 неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался ограбить офис Ижкомбанка, расположенный на улице Ильфата Закирова в Ижевске. Несмотря на дерзкое поведение преступника, персонал действовал в соответствии с регламентом и смог предотвратить неблагоприятное развитие событий.

Охранная служба отреагировала оперативно, но грабителю удалось скрыться с места происшествия. Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску и задержанию нападавшего.

«Была попытка ограбления, она была неудачной. Сотрудники действовали грамотно, никто не пострадал. Ущерба нет. Ведется следствие, необходимую помощь правоохранительным органам мы оказали», - прокомментировала событие начальник управления делами - помощник директора Ижкомбанка Светлана Зиятдинова.

Офис Ижкомбанка на улице Ильфата Закирова продолжает работать в штатном режиме.