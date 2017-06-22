Предполагаемых убийц пресс-секретаря судебного департамента Удмуртии задержали в Ижевске

По предварительной версии, Николай Петров познакомился в социальной сети с двумя мужчинами, с которыми впоследствии поссорился.

Ижевск. Удмуртия. Предполагаемых убийц пресс-секретаря судебного департамента Николая Петрова задержали в Ижевске. Об этом рассказали информагентству «Сусанин» в Следственном управлении СК России по Удмуртской Республике.

По подозрению в убийстве следователи задержали двух мужчин. По предварительной версии, Петров познакомился с ними в социальной сети, а 19 июня решился встретиться. Однако между мужчинами произошел конфликт, в результате которого гости напали на Петрова и несколько раз ударили его ножом.

Напомним, тело мужчины нашли в понедельник, 19 июня, в его квартире после того, как он не вышел на работу. Прощание с пресс-секретарем судебного департамента состоялось на следующий день.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело статье 105 УК РФ («Убийство»).

«По уголовному делу в первые сутки проведен значительный объем следственных действий, в том числе установлены и допрошены родственники погибшего, назначены медицинская, дактилоскопическая, трасологическая и иные судебные экспертизы, допрошены лица, которым могли быть известны обстоятельства совершенного преступления, и т.д. Преступление было раскрыто следственным путем по «горячим следам», - отмечается в сообщении регионального управления СКР.