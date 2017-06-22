  • $ 58.58 ↑
  • € 65.32 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Предполагаемых убийц пресс-секретаря судебного департамента Удмуртии задержали в Ижевске

      15:01, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      15:01, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      494
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#убийство
      494
      0

      По предварительной версии, Николай Петров познакомился в социальной сети с двумя мужчинами, с которыми впоследствии поссорился.

      Ижевск. Удмуртия. Предполагаемых убийц пресс-секретаря судебного департамента Николая Петрова задержали в Ижевске. Об этом рассказали информагентству «Сусанин» в Следственном управлении СК России по Удмуртской Республике.

      По подозрению в убийстве следователи задержали двух мужчин. По предварительной версии, Петров познакомился с ними в социальной сети, а 19 июня решился встретиться. Однако между мужчинами произошел конфликт, в результате которого гости напали на Петрова и несколько раз ударили его ножом.

      Напомним, тело мужчины нашли в понедельник, 19 июня, в его квартире после того, как он не вышел на работу. Прощание с пресс-секретарем судебного департамента состоялось на следующий день.

      По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело статье 105 УК РФ («Убийство»).

      «По уголовному делу в первые сутки проведен значительный объем следственных действий, в том числе установлены и допрошены родственники погибшего, назначены медицинская, дактилоскопическая, трасологическая и иные судебные экспертизы, допрошены лица, которым могли быть известны обстоятельства совершенного преступления, и т.д.  Преступление было раскрыто следственным путем по «горячим следам», - отмечается в сообщении регионального управления СКР.

      15:01, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      494
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#убийство

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5708

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4679
      19:50, 15 июня, 2017

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      4416
      09:53

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4335
      13:02, 18 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      3776
      15:16, 20 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      940

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      828
      13:54, 20 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      763
      09:24

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      674
      11:46, 15 июня, 2017

      Россияне стали реже путешествовать за границу

      658
      17:02, 18 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      909

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      614
      16:49, 17 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      512
      16:58, 18 июня, 2017

      Юбилей празднует Пол Маккартни

      480
      10:05, 18 июня, 2017

      Пятеро военнослужащих потеряли сознание во время празднования дня рождения королевы Великобритании

      479
      20:05, 17 июня, 2017

      Мультимедиа

      День памяти и скорби

      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      21 июня, 2017

      Удмуртия в минуту: возвращение острова и убийство пресс-секретаря

      20 июня, 2017