В Ижевске пытались ограбить одно из отделений "Ижкомбанка"

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пытались ограбить отделение "Ижкомбанка". Происшествие случилось вечером среды, 21 июня, по улице Закирова, 16, об этом корреспонденту "Сусанина" сообщил руководитель пресс-службы МВД по Удмуртии Николай Коротояцкий.

"Была попытка ограбления. Сейчас работает следственная группа", - сказал Коротояцкий.

По словам помощника директора банка Светланы Зиятдиновой, попытка грабителя не удалась, и никто во время инцидента не пострадал.

"Была попытка ограбления, она была неудачной. Сотрудники действовали грамотно, никто не пострадал. Ущерба нет. Ведется следствие, необходимую помощь мы оказали", - сказала начальник Управления делами, помощник директора "Ижкомбанка" Светлана Зиятдинова.