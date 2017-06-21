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      В Ижевске пытались ограбить одно из отделений "Ижкомбанка"

      20:40, 21 июня, 2017
      20:40, 21 июня, 2017
      826
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      #Ижевск\n#Ижкомбанк\n#полиция\n#происшествие\n#ограбление
      Фото: susanin.news
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      Инцидент произошел на улице Ильфата Закирова, 16.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пытались ограбить отделение "Ижкомбанка". Происшествие случилось вечером среды, 21 июня, по улице Закирова, 16, об этом корреспонденту "Сусанина" сообщил руководитель пресс-службы МВД по Удмуртии Николай Коротояцкий.

      "Была попытка ограбления. Сейчас работает следственная группа", - сказал Коротояцкий.

       По словам помощника директора банка Светланы Зиятдиновой, попытка грабителя не удалась, и никто во время инцидента не пострадал.

      "Была попытка ограбления, она была неудачной. Сотрудники действовали грамотно, никто не пострадал. Ущерба нет. Ведется следствие, необходимую помощь мы оказали", - сказала начальник Управления делами, помощник директора "Ижкомбанка" Светлана Зиятдинова.

      20:40, 21 июня, 2017
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      #Ижевск\n#Ижкомбанк\n#полиция\n#происшествие\n#ограбление

       

       

       

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