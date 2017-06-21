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      Обманувшая 45 жителей Ижевска мошенница проведет за решеткой больше 6 лет

      15:57, 21 июня, 2017
      Ксения Чернова
      15:57, 21 июня, 2017
      Ксения Чернова
      310
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#летний отдых\n#финансы и деньги\n#суд
      310
      0

      Горожане передали женщине 852 тыс. рублей за «льготные» путевки в детский лагерь «Орленок».

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор мошеннице, которая обманула 45 человек. Горожане передали женщине 852 тыс. рублей за «льготные» путевки в детский лагерь «Орленок».

      Уголовное дело против ижевчанки рассматривал Первомайский районный суд. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее она уже была судима за мошенничество. За 14 преступлений на общую сумму более 15 млн рублей злоумышленницу приговорили к 6 годам 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вынесли 22 июля 2015 года.

      Женщина же решила вернуться к своему незаконному «промыслу». Летом 2016 года она стала предлагать жителям Ижевска отправить детей в «Орленок», заявляя, что поможет приобрести путевки по льготной цене. Ижевчанка даже провела собрание с родителями на территории лицея № 25, где когда-то работала педагогом дополнительного образования. Доверчивые горожане перечислили женщине в общей сложности более 852 тыс рублей. При этом путевок у нее не было и отправлять детей в лагерь она не собиралась.

      Суд учел, что злоумышленница совершила преступление в период испытательного срока, а также то, что она призналась в содеянном. Дело было рассмотрено в особом порядке. Согласно приговору, женщине предстоит провести в колонии общего режима 6 лет и 6 месяцев. Под стражу её взяли прямо в зале суда.

      Кроме того, суд обязал мошенницу выплатить более 545 тыс. рублей потерпевшим.

      15:57, 21 июня, 2017
      Ксения Чернова
      310
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#летний отдых\n#финансы и деньги\n#суд

       

       

       

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