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      Уголовное дело возбудили по факту убийства пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии

      16:54, 20 июня, 2017
      16:54, 20 июня, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#суд\n#происшествие\n#убийство
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      Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в следственном управлении СК России по республике.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту убийства пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии Николая Петрова. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в следственном управлении СК России по республике.

      Дело возбудили по статье 105 УК России («Убийство»). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

      Напомним, что Петрова нашли мертвым в своей квартире в понедельник, 19 июня, после того, как он не вышел на работу. На его теле обнаружили несколько ножевых ранений. 

      16:54, 20 июня, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#суд\n#происшествие\n#убийство

       

       

       

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