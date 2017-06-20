Уголовное дело возбудили по факту убийства пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии

Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в следственном управлении СК России по республике.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту убийства пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии Николая Петрова. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в следственном управлении СК России по республике.

Дело возбудили по статье 105 УК России («Убийство»). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

Напомним, что Петрова нашли мертвым в своей квартире в понедельник, 19 июня, после того, как он не вышел на работу. На его теле обнаружили несколько ножевых ранений.