Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ижевск. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Дебесском районе. Трагедия произошла во вторник, 20 июня, в 3:30, на 332 км автодороги «подъезд к городу Пермь от М7», сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Водитель «десятки», мужчина 1981 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Позже выяснилось, что прав управлять автомобилем у него нет. В результате аварии погибли три человека: женщина 1978 года рождения, 9-летняя девочка и молодой человек 1991 года рождения. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-20.

Тяжелые травмы получили водитель «ВАЗ 2110» и еще один его пассажир, молодой человек 1995 года рождения.