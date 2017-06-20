  • $ 57.74 ↑
  • € 64.46 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе

      13:23, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      13:23, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      628
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      628
      0

      Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

      Ижевск. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Дебесском районе. Трагедия произошла во вторник, 20 июня, в 3:30, на 332 км автодороги «подъезд к городу Пермь от М7», сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

      Водитель «десятки», мужчина 1981 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Позже выяснилось, что прав управлять автомобилем у него нет. В результате аварии погибли три человека: женщина 1978 года рождения, 9-летняя девочка и молодой человек 1991 года рождения. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

      Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-20.

      Тяжелые травмы получили водитель «ВАЗ 2110» и еще один его пассажир, молодой человек 1995 года рождения. 

      13:23, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      628
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5036

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4335
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      3765
      13:02, 18 июня, 2017

      Оперативные мероприятия прошли в редакции газеты «Удмуртская правда» в Ижевске

      3351
      14:48, 14 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3316
      18:26, 18 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      861

      Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

      804
      09:35, 14 июня, 2017

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      652
      11:46, 15 июня, 2017

      Житель Владивостока в ходе «прямой линии» пожаловался Путину на сложности с получением «дальневосточного гектара»

      617
      13:59, 15 июня, 2017

      Путин заочно ответил Порошенко, цитировавшему Лермонтова, строками Шевченко

      613
      15:33, 15 июня, 2017

      Принцесса Диана страдала булимией и пыталась совершить суицид

      19:12, 13 июня, 2017
      755

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      567
      16:49, 17 июня, 2017

      Американский пенсионер обнаружил в своем гараже картину стоимостью 15 млн долларов

      486
      09:10, 14 июня, 2017

      В Австрии создали супертелевизор за полмиллиона долларов

      473
      18:57, 14 июня, 2017

      Журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта

      462
      10:20, 13 июня, 2017

      Мультимедиа

      Глава Росавтодора проверил дороги Ижевска

      Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе

      Плавучий остров-бунтарь снова вернулся в Ижевский пруд