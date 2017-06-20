Экс-директора МФЦ в Камбарском районе осудили за мошенничество

Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.

Камбарка. Удмуртия. Бывшего директора многофункционального центра в Камбарском районе осудили за мошенничество с использованием служебного положения. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, по решению суда мужчине предстоит выплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.

Как удалось выяснить, с сентября 2015 года по апрель 2016 года директор МФЦ обманывал бухгалтера и сотрудников Управления финансов администрации района. Пользуясь служебным положением, он похитил 24 тыс. рублей из бюджета муниципального образования. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.