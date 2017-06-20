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      Экс-директора МФЦ в Камбарском районе осудили за мошенничество

      11:35, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      11:35, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      307
      0
      #Камбарка\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие\n#МФЦ
      Фото: @arzik2
      307
      0

      Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.

      Камбарка. Удмуртия. Бывшего директора многофункционального центра в Камбарском районе осудили за мошенничество с использованием служебного положения. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, по решению суда мужчине предстоит выплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.

      Как удалось выяснить, с сентября 2015 года по апрель 2016 года директор МФЦ обманывал бухгалтера и сотрудников Управления финансов администрации района. Пользуясь служебным положением, он похитил 24 тыс. рублей из бюджета муниципального образования. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

      11:35, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      307
      0
      #Камбарка\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие\n#МФЦ

       

       

       

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