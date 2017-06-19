Один человек пострадал во время пожара в жилом доме на улице Удмуртская в Ижевске

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

Ижевск. Удмуртия. Человек пострадал во время пожара в одной из квартир жилого дома №300 на улице Удмуртской в Ижевске. Инцидент произошел вечером понедельника, 19 июня.

Человек пострадал на пожаре в Ижевске Человек пострадал во время пожара в одной из квартир жилого дома №300 на улице Удмуртской в Ижевске. Инцидент произошел вечером понедельника, 19 июня. "Подразделениями газодымозащитной службы спасен один человек. Его передали врачам "скорой помощи", - сказала корреспонденту информагентства "Сусанин" замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова.

«Подразделениями газодымозащитной службы спасен один человек. Его передали врачам «скорой помощи», - сказала корреспонденту информагентства «Сусанин» замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова.

По ее словам, площадь возгорания составила 6 кв метров. Огонь повредил имущество в квартире.

Очевидцы инцидента рассказали корреспонденту информагентства «Сусанин», что в сгоревшей квартире живет пожилая пара.