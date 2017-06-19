Родителям дошкольников в Шаркане приходилось самим покупать и стирать белье для детских садов

Согласно федеральному законодательству и санитарно-эпидемиологическим требованиям это является нарушением.

Шаркан. Удмуртия. Родители воспитанников детских садов Шаркана сами покупали постельное белье для дошкольных учреждений. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, это противоречит федеральному закону и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В связи с этим в адрес начальника управления образования администрации МО «Шарканский район» внесено представление об устранении нарушений закона. Также по факту нарушения лицензионных требований руководители 11 детских садов района и сами учреждения привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ («Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)»). Всем им выписаны предупреждения.