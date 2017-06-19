Два человека получили травмы при столкновении «Нивы» и «Джили» в Удмуртии

Оба пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности.

Завьялово. Удмуртия. Два человека пострадали при столкновении «Шевроле Нивы» и «Джили» в Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла на трассе Завьялово – Гольяны.

61-летний водитель «Нивы» при выезде на главную дорогу не уступил преимущество движения «Geely». В результате произошло столкновение. В ДТП травмы получили 24-летний водитель китайского авто и его 19-летняя пассажирка.

«Ремни безопасности водителя и пассажира при этом были пристегнуты «за спиной», на манер «для ГИБДД», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.