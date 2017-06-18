Подросток погиб в Сарапульском районе Удмуртии

Мать ребенка на машине врезалась в стоящий на обочине экскаватор.

Сарапульский район. Удмуртия. Смертельное ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний ребенок, произошло в Удмуртии в ночь на воскресенье.

18 июня в Сарапульском районе в 00.07 на водитель автомобиля "Toyota", женщина 1978 года рождения, не справилась с управлением и наехала на стоящий на обочине экскаватор.

После первого столкновения автомобиль врезался в отбойник, а потом в стоящий на обочине грузовой тягач.

В результате аварии пассажир автомобиля, подросток 2002 года рождения, скончался на месте происшествия.