Ревнивец из Каракулинского района надругался над бывшей сожительницей и поджег дом ее матери

Поле совершения преступлений мужчина ударил себя ножом.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе арестовали мужчину, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера и пожоге дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в апреле 2017 года обвиняемый приревновал свою бывшую сожительницу, избил и надругался. Затем мужчина облил бензином дом ее матери и поджег. После всего сделанного злоумышленник нанес себе ножевые ранения.

Следователи осмотрели осмотр место происшествия, допросили потерпевших, свидетелей. Также назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, химическая экспертизы и комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого.

57-летнему мужчине предъявили обвинение по части 1 стати 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера») и части 2 статьи 167 УК России («умышленное уничтожение чужого имущества»). Его поместили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.