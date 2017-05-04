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      Ревнивец из Каракулинского района надругался над бывшей сожительницей и поджег дом ее матери

      17:15, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      17:15, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      48
      0
      #Каракулино\n#насилие\n#Каракулинский район\n#поджег\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      48
      0

      Поле совершения преступлений мужчина ударил себя ножом.

      Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе арестовали мужчину, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера и пожоге дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      По данным следствия, в апреле 2017 года обвиняемый приревновал свою бывшую сожительницу, избил и надругался. Затем мужчина облил бензином дом ее матери и поджег. После всего сделанного злоумышленник нанес себе ножевые ранения.

      Следователи осмотрели осмотр место происшествия, допросили потерпевших, свидетелей. Также назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, химическая экспертизы и комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого.

      57-летнему мужчине предъявили обвинение по части 1 стати 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера») и части 2 статьи 167 УК России («умышленное уничтожение чужого имущества»). Его поместили под стражу.

      Расследование уголовного дела продолжается.

      17:15, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      48
      0
      #Каракулино\n#насилие\n#Каракулинский район\n#поджег\n#происшествие
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