Верховный суд Удмуртии подтвердил законность ареста Рауфа Кудтузова

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ижевск. Верховный суд Удмуртии подтвердил законность ареста руководителя «Единой УК» Рауфа Кудтузова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отметим, что ранее, 26 апреля 2017 года, Первомайский районный суд Ижевска согласился с позицией гособвинителя и продлил срок ареста Кудтузову.

Напомним, что бизнесмена задержали в мае 2016 года. Его обвинили в даче взятки должностному лицу через посредника за общее покровительство и попустительство по службе за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК России – прим. ред.).

Одновременно с Кутдузовым задержали двух сотрудников Первомайской администрации. Они являлись членами административной комиссии, которая рассматривала протоколы о нарушениях управляющих компаний Ижевска. Следствие предполагает, что в августе 2015 года они получили взятку от представителей «Городской УК». В отношении двух мужчин возбудили уголовные дела по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки»).

Также в декабре 2016 года под домашним арестом оказался сын Кутдузова Наиль. Директора «Городской управляющей компании» подозревают в совершении преступления связанного с присвоением и растратой чужого имущества в особо крупном размере.

