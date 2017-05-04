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      Верховный суд Удмуртии подтвердил законность ареста Рауфа Кудтузова

      15:20, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      15:20, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      308
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные службы\n#взятка
      Фото: @arzik2
      308
      0

      Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

      Ижевск. Верховный суд Удмуртии подтвердил законность ареста руководителя «Единой УК» Рауфа Кудтузова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

      Отметим, что ранее, 26 апреля 2017 года, Первомайский районный суд Ижевска согласился с позицией гособвинителя и продлил срок ареста Кудтузову.

      Напомним, что бизнесмена задержали в мае 2016 года. Его обвинили в даче взятки должностному лицу через посредника за общее покровительство и попустительство по службе за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК России – прим. ред.).

      Одновременно с Кутдузовым задержали двух сотрудников Первомайской администрации. Они являлись членами административной комиссии, которая рассматривала протоколы о нарушениях управляющих компаний Ижевска. Следствие предполагает, что в августе 2015 года они получили взятку от представителей «Городской УК». В отношении двух мужчин возбудили уголовные дела по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки»).

      Также в декабре 2016 года под домашним арестом оказался сын Кутдузова Наиль. Директора «Городской управляющей компании» подозревают в совершении преступления связанного с присвоением и растратой чужого имущества в особо крупном размере.

      15:20, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      308
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные службы\n#взятка
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