Два пассажира микроавтобуса пострадали при столкновении с грузовиком в Удмуртии

Водитель «Вольво» с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Воткинск. Удмуртия. Пассажирский микроавтобус в Удмуртии столкнулся с грузовиком. Как сообщает первый отдел управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла на трассе Ижевск – Воткинск.

Накануне, 3 мая, около 21:10 37-летний водитель «Вольво» с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии пострадали две женщины – 41 и 38 лет.