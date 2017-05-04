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      Два пассажира микроавтобуса пострадали при столкновении с грузовиком в Удмуртии

      12:03, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      12:03, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      297
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#транспорт\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
      297
      0

      Водитель «Вольво» с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

      Воткинск. Удмуртия. Пассажирский микроавтобус в Удмуртии столкнулся с грузовиком. Как сообщает первый отдел управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла на трассе Ижевск – Воткинск.

      Накануне, 3 мая, около 21:10 37-летний водитель «Вольво» с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

      В результате аварии пострадали две женщины – 41 и 38 лет.

      12:03, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      297
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#транспорт\n#происшествие
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