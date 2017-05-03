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      Ижевская пенсионерка погибла при пожаре в частном доме

      14:42, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      14:42, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      133
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
      Фото: @arzik2
      133
      0

      Специалисты предполагают, что причиной возгорания могло стать курение в нетрезвом виде.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевская пенсионерка погибла при пожаре в частном доме на улице Достоевского. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, трагедия произошла накануне, 2 мая, около 16:00.

      «В доме находилась 64-летняя хозяйка-пенсионерка, ее супруг на тот момент находился на работе. Задымление обнаружил сын женщины, который проживал неподалеку», - отмечают следователи.

      Мужчина вызвал пожарных и до их приезда вынес мать из дома. Однако женщина уже не подавала признаков жизни. По предварительным данным, умерла пенсионерка от отравления продуктами горения.

      Специалисты предполагают, что причиной пожара могло стать курение в нетрезвом виде.

      14:42, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      133
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
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