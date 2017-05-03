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      Школьница из Ижевска может отправиться в тюрьму на 10 лет за покупку наркотиков

      12:50, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      12:50, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      273
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      273
      0

      Следователи уже завели уголовное дело по статье 228 УК России.

      Ижевск. Удмуртия. Школьница из Ижевска может отправиться в тюрьму на 10 лет за покупку наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, следователи уже завели уголовное дело по статье 228 УК России.

      Известно, что у дома на Воткинском шоссе в столице Удмуртии задержали 16-летнюю учащуюся. При себе у нее обнаружили более 2,5 гр. наркотиков.

      «Девушка пояснила, что запрещенное вещество она приобрела в сети интернет, закладку забрала у около дома», - говорится в сообщении правоохранителей.

      Отметим, что санкции статьи 228 части 2 предусматривают до 10 лет лишения свободы.

      12:50, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      273
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
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