Следователи уже завели уголовное дело по статье 228 УК России.

Ижевск. Удмуртия. Школьница из Ижевска может отправиться в тюрьму на 10 лет за покупку наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, следователи уже завели уголовное дело по статье 228 УК России.

Известно, что у дома на Воткинском шоссе в столице Удмуртии задержали 16-летнюю учащуюся. При себе у нее обнаружили более 2,5 гр. наркотиков.

«Девушка пояснила, что запрещенное вещество она приобрела в сети интернет, закладку забрала у около дома», - говорится в сообщении правоохранителей.

Отметим, что санкции статьи 228 части 2 предусматривают до 10 лет лишения свободы.