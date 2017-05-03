Стражи порядка разыскивают очевидцев произошедшего.

Ижевск. Удмуртия. Пострадавший в поножовщине в ижевском автобусе мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следователей, инцидент произошел накануне, 2 мая, около 21:00 на остановке «улица Чехова». 24-летний мужчина, ехавший в маршрутке №52, поссорился с другим пассажиром.

«На выходе из маршрутного такси обвиняемый ударил мужчину имевшимся при себе ножом. Бригадой скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в больницу, где, не смотря на проведенные реанимационные мероприятия, через непродолжительное время скончался», - отмечается в сообщении.

Злоумышленник сбежал, но вскоре сам пришел в полицию и рассказал о случившемся и о том, где он выбросил нож.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Стражи порядка разыскивают очевидцев произошедшего.

Напомним, ранее горожане рассказали в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте, что подозрительный мужчина сначала вел себя неадекватно и заставлял другого выйти из автобуса на следующей остановке, в итоге в перепалку вмешался еще один пассажир, которому в ходе потасовки досталось ножом от первого.