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      Пострадавший в поножовщине в ижевском автобусе мужчина скончался в больнице

      10:33, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      10:33, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      804
      0
      #общество\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#происшествие\n#убийство
      Фото: Pexels
      804
      0

      Стражи порядка разыскивают очевидцев произошедшего.

      Ижевск. Удмуртия. Пострадавший в поножовщине в ижевском автобусе мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

      По данным следователей, инцидент произошел накануне, 2 мая, около 21:00 на остановке «улица Чехова». 24-летний мужчина, ехавший в маршрутке №52, поссорился с другим пассажиром.

      «На выходе из маршрутного такси обвиняемый ударил мужчину имевшимся при себе ножом. Бригадой скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в больницу, где, не смотря на проведенные реанимационные мероприятия, через непродолжительное время скончался», - отмечается в сообщении.

      Злоумышленник сбежал, но вскоре сам пришел в полицию и рассказал о случившемся и о том, где он выбросил нож.

      По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Стражи порядка разыскивают очевидцев произошедшего.

      Напомним, ранее горожане рассказали в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте, что подозрительный мужчина сначала вел себя неадекватно и заставлял другого выйти из автобуса на следующей остановке, в итоге в перепалку вмешался еще один пассажир, которому в ходе потасовки досталось ножом от первого.

      10:33, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      804
      0
      #общество\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#происшествие\n#убийство
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