  • $ 56.98 ↑
  • € 62.04 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Два природных пожара произошло в Удмуртии за майские праздники

      17:37, 02 мая, 2017
      17:37, 02 мая, 2017
      288
      0
      #МЧС\n#Удмуртия\n#Ижеввск\n#происшествие\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      288
      0

      Также пожарные 17 раз выезжали на тушение загоревшейся сухой травы, мусора на открытых территориях – 59 раз.

      Ижевск. Удмуртия. Два природных пожара произошли в Завьяловском и Каракулинском районах за первомайские праздники. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии, оба возгорания ликвидированы в день обнаружения.

      Также в прошедшие выходные зарегистрировано 15 техногенных пожаров, 3 их них на садовых участках.

      Кроме того, пожарные 17 раз выезжали на тушение загораний сухой травы, мусора на открытых территориях – 59 раз.

      МЧС напоминает, что в Удмуртии с 28 апреля объявлено начало пожароопасного сезона.  За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф:

      - на граждан в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей;

      - на должностных лиц от 6 до 15 тыс. рублей;

      - на юридических лиц от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

      17:37, 02 мая, 2017
      288
      0
      #МЧС\n#Удмуртия\n#Ижеввск\n#происшествие\n#пожар
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа