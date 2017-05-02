Два природных пожара произошло в Удмуртии за майские праздники

Также пожарные 17 раз выезжали на тушение загоревшейся сухой травы, мусора на открытых территориях – 59 раз.

Ижевск. Удмуртия. Два природных пожара произошли в Завьяловском и Каракулинском районах за первомайские праздники. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии, оба возгорания ликвидированы в день обнаружения.

Также в прошедшие выходные зарегистрировано 15 техногенных пожаров, 3 их них на садовых участках.

Кроме того, пожарные 17 раз выезжали на тушение загораний сухой травы, мусора на открытых территориях – 59 раз.

МЧС напоминает, что в Удмуртии с 28 апреля объявлено начало пожароопасного сезона. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф:

- на граждан в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей;

- на должностных лиц от 6 до 15 тыс. рублей;

- на юридических лиц от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.