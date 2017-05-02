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      Роспотребнадзор: из-за отравления в детском лагере Ижевска госпитализировали 41 школьника

      12:43, 02 мая, 2017
      Ксения Чернова
      12:43, 02 мая, 2017
      Ксения Чернова
      365
      0
      #дети\n#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#питание
      365
      0

      Специалисты надзорного органа в настоящее время вывозят здоровых детей из лагеря «Дружба».

      Ижевск. Удмуртия. 41 школьник оказался на больничной койке из-за массового отравления в лагере «Дружба» в Ижевске. Последними данными поделилась пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

      Специалисты надзорного органа в настоящее время вывозят здоровых детей из учреждения.

      Напомним, 30 апреля в «Дружбе» стартовал школьный чемпионат России по «Что? Где? Когда?». На него из разных регионов страны прибыли подростки в возрасте от 16 до 18 лет.

      «Установлено, что данное мероприятие организовано в лагере без уведомления Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Всего завезено 500 детей при расчетной численности лагеря на 380 детей», - отмечают специалисты.

      Дети почувствовали недомогание в ночь на вторник, 2 мая. Первыми за помощью обратились 17 подростков. Позже число пострадавших выросло до 71 человека.

      В настоящее время медики госпитализировали с острой кишечной инфекцией 41 человека из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Сыктывкара. Работу лагеря приостановили, пищеблок закрыли. Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

      По данным пресс-службы Ижевска, находящиеся в лагере гости и сотрудники обеспечены горячим питанием, организован подвоз воды к учреждению.

      12:43, 02 мая, 2017
      Ксения Чернова
      365
      0
      #дети\n#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#питание
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