Роспотребнадзор: из-за отравления в детском лагере Ижевска госпитализировали 41 школьника

Специалисты надзорного органа в настоящее время вывозят здоровых детей из лагеря «Дружба».

Ижевск. Удмуртия. 41 школьник оказался на больничной койке из-за массового отравления в лагере «Дружба» в Ижевске. Последними данными поделилась пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Специалисты надзорного органа в настоящее время вывозят здоровых детей из учреждения.

Напомним, 30 апреля в «Дружбе» стартовал школьный чемпионат России по «Что? Где? Когда?». На него из разных регионов страны прибыли подростки в возрасте от 16 до 18 лет.

«Установлено, что данное мероприятие организовано в лагере без уведомления Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Всего завезено 500 детей при расчетной численности лагеря на 380 детей», - отмечают специалисты.

Дети почувствовали недомогание в ночь на вторник, 2 мая. Первыми за помощью обратились 17 подростков. Позже число пострадавших выросло до 71 человека.

В настоящее время медики госпитализировали с острой кишечной инфекцией 41 человека из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Сыктывкара. Работу лагеря приостановили, пищеблок закрыли. Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По данным пресс-службы Ижевска, находящиеся в лагере гости и сотрудники обеспечены горячим питанием, организован подвоз воды к учреждению.