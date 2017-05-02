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      Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит дело о банкротстве индюшиной фермы «Аскор»

      10:40, 02 мая, 2017
      Ксения Чернова
      10:40, 02 мая, 2017
      Ксения Чернова
      248
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Можга\n#животные\n#Удмуртия\n#суд
      248
      0

      Долг компании перед владимирской фирмой составил 8,9 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии 8 июня рассмотрит дело о банкротстве индюшиной фермы «Аскор». Как сообщает Интерфакс, иск в суд подала владимирская компания «Де Хес», производящая готовые корма для животных.

      Дело в том, что ООО «Аскор» задолжало 8,9 млн рублей за товар «Де Хес». В сентябре московский арбитраж постановил взыскать долг, а также 3,5 млн рублей госпошлины и неустойки с компании из Удмуртии – всего 12,4 млн рублей.

      «Аскор» с 2016 года занимается производством индюшатины в Можгинском районе. Компания также организовала комбикормовый завод в Сарапульском районе. Владельцем компании, по данным издания, является бывший топ-менеджер «Удмуртнефти» Игорь Чо, 0,01% акций принадлежит ООО «РСХБ-Финанс».

      Напомним, ранее с исками о банкротстве «Аскора» в суд обрались московская ветеринарная компания «ТКФ «Корпас» и ижевская «Торговая компания «Русь-Матушка». Тогда производитель индюшатины рассчитался с долгами добровольно.

      10:40, 02 мая, 2017
      Ксения Чернова
      248
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Можга\n#животные\n#Удмуртия\n#суд
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