Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит дело о банкротстве индюшиной фермы «Аскор»

Долг компании перед владимирской фирмой составил 8,9 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии 8 июня рассмотрит дело о банкротстве индюшиной фермы «Аскор». Как сообщает Интерфакс, иск в суд подала владимирская компания «Де Хес», производящая готовые корма для животных.

Дело в том, что ООО «Аскор» задолжало 8,9 млн рублей за товар «Де Хес». В сентябре московский арбитраж постановил взыскать долг, а также 3,5 млн рублей госпошлины и неустойки с компании из Удмуртии – всего 12,4 млн рублей.

«Аскор» с 2016 года занимается производством индюшатины в Можгинском районе. Компания также организовала комбикормовый завод в Сарапульском районе. Владельцем компании, по данным издания, является бывший топ-менеджер «Удмуртнефти» Игорь Чо, 0,01% акций принадлежит ООО «РСХБ-Финанс».

Напомним, ранее с исками о банкротстве «Аскора» в суд обрались московская ветеринарная компания «ТКФ «Корпас» и ижевская «Торговая компания «Русь-Матушка». Тогда производитель индюшатины рассчитался с долгами добровольно.