Жительница Удмуртии убила мужа в состоянии аффекта

Можгинский районный суд назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ, с удержанием из заработка 10 % в доход государства.

Можга. Удмуртия. Жительницу Можгинского района осудили за убийство гражданского мужа в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Установлено, что 52-летней женщины в состоянии внезапно возникшего душевного волнения (аффекта), которое было вызванного насилием, издевательством и оскорблением со стороны гражданского мужа, нанесла ему девять ножевых ранений. Мужчина скончался на месте происшествия.

Женщине, с учётом смягчающих обстоятельств: явка с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10 % в доход государства.