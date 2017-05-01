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      Жительница Удмуртии убила мужа в состоянии аффекта

      17:00, 01 мая, 2017
      17:00, 01 мая, 2017
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      #Можга\n#Удмуртия\n#происшествие\n#убийство
      Фото: pixabay.com
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      Можгинский районный суд назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ, с удержанием из заработка 10 % в доход государства.

      Можга. Удмуртия. Жительницу Можгинского района осудили за убийство гражданского мужа в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

      Установлено, что 52-летней женщины в состоянии внезапно возникшего душевного волнения (аффекта), которое было вызванного насилием, издевательством и оскорблением со стороны гражданского мужа, нанесла ему девять ножевых ранений. Мужчина скончался на месте происшествия.

      Женщине, с учётом смягчающих обстоятельств: явка с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10 % в доход государства.

      17:00, 01 мая, 2017
      274
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      #Можга\n#Удмуртия\n#происшествие\n#убийство
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