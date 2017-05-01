Уже зарегистрировано 3 возгорания в Завьяловском районе.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии участились пожары на садовых участках. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике, уже зарегистрировано 3 возгорания на садоводческих товариществах Завьяловского района.

В СНТ «Березка» из-за короткого замыкания электропроводки сгорел дом. Баня сгорела в СНТ «Рапид». Хозяйка участка сжигала мусор, огонь перекинулся на строение. СНТ «Радуга» - уничтожена баня. Причина пожара – неправильное устройство печи (отсутствие противопожарной разделки).

«Статистика показывает, что в течение весеннего и начала летнего периода большой процент пожаров на СНТ приходится, как правило, на весну и лето. Во избежание гибели, получения травм и ожогов, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и соответствующие меры предосторожности», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике призывает владельцев дачных участков соблюдать правила пожарной безопасности.