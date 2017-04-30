Молодых людей подозревают в серии тяжких преступлений.

Ижевск. В Удмуртии задержали четверых членов преступной группы. Как сообщили в пресс-службе Управлении Росгвардии по Удмуртской Республике, мужчин подозревают в серии тяжких преступлений.

Речь идет о жителях поселка Балезино 1990, 1993, 1998 и 1999 годов рождения.

«Они подозреваются в совершении краж, грабежей и вымогательств в отношении жителей Балезинского и Глазовского районов. Полицейскими установлена их причастность к краже 140 тыс. рублей у жительницы Балезино», - говорится в сообщении.

Сейчас проверяется причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений.