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      В Удмуртии задержали четверых членов преступной группы

      16:30, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:30, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      892
      0
      #Ижевск\n#Балезино\n#полиция\n#Удмуртия\n#преступления\n#преступная группа\n#Росгвардия
      Фото: ИА "Сусанин"
      892
      0

      Молодых людей подозревают в серии тяжких преступлений.

      Ижевск. В Удмуртии задержали четверых членов преступной группы. Как сообщили в пресс-службе Управлении Росгвардии по Удмуртской Республике, мужчин подозревают в серии тяжких преступлений.

      Речь идет о жителях поселка Балезино 1990, 1993, 1998 и 1999 годов рождения.

      «Они подозреваются в совершении краж, грабежей и вымогательств в отношении жителей Балезинского и Глазовского районов. Полицейскими установлена их причастность к краже 140 тыс. рублей у жительницы Балезино», - говорится в сообщении.

      Сейчас проверяется причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений.

      16:30, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      892
      0
      #Ижевск\n#Балезино\n#полиция\n#Удмуртия\n#преступления\n#преступная группа\n#Росгвардия
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