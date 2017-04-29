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      Ижевский пенсионер-автолюбитель наехал на столб и перевернулся

      14:27, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      14:27, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      436
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#пожилые
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus Михаил Афанасьев
      436
      0

      В ДТП пострадал сам водитель и его 70-летняя пассажирка.

      Ижевск. Удмуртия. На улице Маяковского в Ижевске 71-летний автомобилист за рулем легковой машины наехал на столб с обозначением автобусной остановки и перевернулся. В результате с места происшествия госпитализировали и самого водителя и его 70-летнюю спутницу, сообщили корреспонденту ИА «Сусанин» в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

      Авария произошла около 12:10 на улице Маяковского. Пожилая чета двигалась на автомобиле ВАЗ-2107 со стороны авторынка к улице Магистральной. Со слов самого пенсионера, ему стало плохо, и он потерял управление.

      В результате обоих пострадавших в ДТП госпитализировали. Медицинского освидетельствования автомобилиста на состояние алкогольного опьянения на месте не проводилось. 

      14:27, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      436
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#пожилые
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