Ижевский пенсионер-автолюбитель наехал на столб и перевернулся

В ДТП пострадал сам водитель и его 70-летняя пассажирка.

Ижевск. Удмуртия. На улице Маяковского в Ижевске 71-летний автомобилист за рулем легковой машины наехал на столб с обозначением автобусной остановки и перевернулся. В результате с места происшествия госпитализировали и самого водителя и его 70-летнюю спутницу, сообщили корреспонденту ИА «Сусанин» в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла около 12:10 на улице Маяковского. Пожилая чета двигалась на автомобиле ВАЗ-2107 со стороны авторынка к улице Магистральной. Со слов самого пенсионера, ему стало плохо, и он потерял управление.

В результате обоих пострадавших в ДТП госпитализировали. Медицинского освидетельствования автомобилиста на состояние алкогольного опьянения на месте не проводилось.