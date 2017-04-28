По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Подозреваемого в поджоге церкви на улице Ворошилова в Ижевске взяли под стражу. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, 35-летнегом мужчину на время расследования поместили в СИЗО.

Как выяснилось, злоумышленник ранее был судим за разбойное нападение. В момент поджога ижевчанин был пьян.

«Задержанный также дал признательные показания в совершении двух попыток поджогов автомобилей: в январе-феврале 2014 года автомобиля «ГАЗ» и в январе 2017 года автомобиля «ВАЗ», припаркованных у жилых домов по улице Ворошилова. Но в обоих случаях преступления не дали совершить очевидцы», - отмечается в сообщении.

Напомним, возгорание случилось на территории церкви «Вера, действующая любовью» на улице Ворошилова 25 марта. Пламя вспыхнуло в помещении для строителей, которое находится недалеко от самого здания церкви. Ущерб от пожара оценивается в 275 тыс. рублей. По факту поджога возбудили уголовное дело.