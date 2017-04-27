  • $ 56.31 ↑
  • € 61.51 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Риелтора-мошенника поймали в Ижевске

      16:36, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      16:36, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      430
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники
      Фото: pixabay.com
      430
      0

      Мужчина продал квартиру своей клиентки, пообещал на эту сумму купить земельный участок, и пропал.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске поймали 44-летнего риелтора-мошенника. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчина продал квартиру своей клиентки, пообещал на вырученные деньги купить земельный участок или другую квартиру, и пропал.

      Сумма ущерба составила 1,1 млн рублей.

      По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбудили уголовное дело. Полиция мошенника уже задержала. За преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

      16:36, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      430
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа