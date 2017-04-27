Риелтора-мошенника поймали в Ижевске

Мужчина продал квартиру своей клиентки, пообещал на эту сумму купить земельный участок, и пропал.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске поймали 44-летнего риелтора-мошенника. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчина продал квартиру своей клиентки, пообещал на вырученные деньги купить земельный участок или другую квартиру, и пропал.

Сумма ущерба составила 1,1 млн рублей.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбудили уголовное дело. Полиция мошенника уже задержала. За преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.