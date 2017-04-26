В Воткинске таксист изнасиловал 10-летнюю девочку

За это преступление жителя Пермского края осудили на 18 лет тюрьмы.

Воткинск. Удмуртия. 18 лет колонии строго режима получил житель Пермского края за изнасилование 10-летней девочки в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В отношение мужчины завели уголовное дел по части 5 статьи 131 УК России («Изнасилование»), части 5 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»).

Следствие и суд установили, что насильник уже был судим за такое же преступление. После того, как вышел из тюрьмы он устроился на работу таксистом в Чайковском. 15 мая 2016 года он привез клиента в Воткинск. Следуя на автомобиле по городу, около 16:00 осужденный увидел группу детей в возрасте от 10 до 14 лет. Злоумышленник предложил им покататься и выпить. Он прокатил детей и затем высадил, оставив девочку. Таксист отвез ребенка в лес, где изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. После этого довез потерпевшую до города и скрылся.