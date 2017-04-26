Учет 60% лесов Удмуртии не проводили больше 10 лет

Наиболее остро этот вопрос стоит в Якшур-Бодьинском районе.

Ижевск. Удмуртия. Таксацию (учет, материальную оценку) 2/3 лесов Удмуртии не проводили более 10 лет. Самая острая ситуация по этому вопросу в Якшур-Бодьинском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Работы по охране, защите и воспроизводству лесов на территории лесничества после последней таксации не проводили более 20 лет из-за отсутствия денег.

Прокуратура направила информацию о нарушениях в Минлесхоз Удмуртии, но средства на таксацию так и не выделили. После этого Удмуртский природоохранный межрайонный прокурор направил в Октябрьский районный суд Ижевска иск к лесному ведомству региона с требованием провести таксацию.

Общая площадь лесного фонда Удмуртии - более 2 млн гектаров.