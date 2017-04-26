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      Учет 60% лесов Удмуртии не проводили больше 10 лет

      11:32, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:32, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      212
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      212
      0

      Наиболее остро этот вопрос стоит в Якшур-Бодьинском районе.

      Ижевск. Удмуртия. Таксацию (учет, материальную оценку) 2/3 лесов Удмуртии не проводили более 10 лет. Самая острая ситуация по этому вопросу в Якшур-Бодьинском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

      Работы по охране, защите и воспроизводству лесов на территории лесничества после последней таксации не проводили более 20 лет из-за отсутствия денег.

      Прокуратура направила информацию о нарушениях в Минлесхоз Удмуртии, но средства на таксацию так и не выделили. После этого Удмуртский природоохранный межрайонный прокурор направил в Октябрьский районный суд Ижевска иск к лесному ведомству региона с требованием провести таксацию.

      Общая площадь лесного фонда Удмуртии - более 2 млн гектаров.

      11:32, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      212
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия
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