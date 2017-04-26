Незаконную маршрутку поймали в Ижевске

Жительница Ижевска и ее брат купили микроавтобус в кредит, а деньги за него не выплачивали.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске поймали незаконную маршрутку. Как сообщает управление ФССП по Удмуртии, автомобиль в кредит за 1,6 млн рублей купила жительница столицы Удмуртии.

Всю сумму она набрала в нескольких банках. Водителем маршрутки работал ее брат. Табличку «п.Октябрьский – Поваренки» они сделали сами, льгот никаких не было, а номер маршрута отсутствовал.

Заработанные на перевозках деньги на погашение кредитов они не перечисляли. Судебные приставы, которые искали авто, сначала выявили маршрут передвижения, а затем арестовали и изъяли транспортное средство.