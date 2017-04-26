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      Незаконную маршрутку поймали в Ижевске

      10:45, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      10:45, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      678
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#маршрутки
      678
      0

      Жительница Ижевска и ее брат купили микроавтобус в кредит, а деньги за него не выплачивали.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске поймали незаконную маршрутку. Как сообщает управление ФССП по Удмуртии, автомобиль в кредит за 1,6 млн рублей купила жительница столицы Удмуртии.

      Всю сумму она набрала в нескольких банках. Водителем маршрутки работал ее брат. Табличку «п.Октябрьский – Поваренки» они сделали сами, льгот никаких не было, а номер маршрута отсутствовал.

      Заработанные на перевозках деньги на погашение кредитов они не перечисляли. Судебные приставы, которые искали авто, сначала выявили маршрут передвижения, а затем арестовали и изъяли транспортное средство.

      10:45, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      678
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#маршрутки
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