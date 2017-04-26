3,5 года тюрьмы получил подросток из Можги за попытку продать марихуану

У 17-летнего парня нашли и изъяли 442 грамма наркотиков.

Можга. Удмуртия. Подростка из Можги осудили за попытку продажи марихуаны. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, при личном досмотре у 17-летнего парня нашли и изъяли 442 грамма наркотиков.

Следствие установило, что полиция задержала несовершеннолетнего в августе 2016 года при попытке сбыта марихуаны знакомому, с которым он познакомился через социальную сеть «ВКонтакте».

В ходе расследования уголовного дела проведена судебно-химическая экспертиза, допрошены свидетели, изучена личность обвиняемого, который характеризовался отрицательно, потому что ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности.

Подростку предъявили обвинение по части 3 статье 30 пункту «г» части 4 статье 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Суд назначил ему наказание в виде 3,5 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.