За отсутствие документа придется заплатить 800 рублей штрафа.

Ижевск. Удмуртия. 17 тыс автолюбителей в Удмуртии наказали за отсутствие полиса ОСАГО за первый квартал 2017 года. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, при этом за весь 2016 год выявили всего 22 тыс. подобных нарушений.

«Полис ОСАГО относится к числу обязательных к наличию у каждого водителя документов. Наряду с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО должен предъявляться сотрудникам ГИБДД по их требованию», - напоминают правоохранители.

За отсутствие полиса придется заплатить 800 рублей штрафа.

При этом сотрудники силового ведомства напоминают, что автомобилистам быть внимательными при заключении договора ОСАГО и оформлять полис в официальных офисах продаж страховых компаний – из-за случаев подделки документа.