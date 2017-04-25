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      17 тыс автолюбителей в Удмуртии наказали за отсутствие полиса ОСАГО

      16:51, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      16:51, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      176
      0
      #авто\n#ГИБДД\n#МВД\n#Удмуртия\n#ОСАГО\n#происшествие
      176
      0

      За отсутствие документа придется заплатить 800 рублей штрафа.

      Ижевск. Удмуртия. 17 тыс автолюбителей в Удмуртии наказали за отсутствие полиса ОСАГО за первый квартал 2017 года. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, при этом за весь 2016 год выявили всего 22 тыс. подобных нарушений.

      «Полис ОСАГО относится к числу обязательных к наличию у каждого водителя документов. Наряду с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО должен предъявляться сотрудникам ГИБДД по их требованию», - напоминают правоохранители.

      За отсутствие полиса придется заплатить 800 рублей штрафа.

      При этом сотрудники силового ведомства напоминают, что автомобилистам быть внимательными при заключении договора ОСАГО и оформлять полис в официальных офисах продаж страховых компаний – из-за случаев подделки документа.

      16:51, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      176
      0
      #авто\n#ГИБДД\n#МВД\n#Удмуртия\n#ОСАГО\n#происшествие
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