Мать пострадавших при пожаре в Ижевске дошкольниц оштрафовали

Девочки просидели одни около 20 минут.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Ижевске оштрафовали мать двух девочек, которые пострадали при пожаре в жилом доме на улице Удмуртской. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе УВД по столице Удмуртской Республики, семья считается добропорядочной, на учете не стоит.

Напомним, пожар произошел в минувшее воскресенье, 23 апреля.

«Соседи увидели детей в открытом окне, также в подъезде ощущался запах дыма», - отмечается в сообщении правоохранителей.

Жильцы дома вызвали спасателей, те выломали дверь в помещение и нашли у окна двух сестричек – 4 и 5 лет. Девочек с «отравлением продуктами горения средней степени тяжести» доставили в больницу. Выяснилось, что дома они были одни.

«Семья в настоящее время занимается переездом. Матери нужно было срочно отлучиться, что она и сделала, не дождавшись возвращения супруга», - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Удмуртской Республике.

Девочки просидели одни около 20 минут. В пресс-службе регионального управления МЧС России пояснили, что в настоящее время выясняют причину случившегося пожара. По одной из версий, произошло короткое замыкание в холодильнике. По другой – сестренки баловались спичками.