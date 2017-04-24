Коллекторов в Удмуртии оштрафовали на полмиллиона рублей за название организации

Согласно федеральному закону использование слов «судебный пристав» или «пристав» и образованных на их основе словосочетаний возможно только в наименованиях Федеральной службы судебных приставов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии долговое агентство «Пристав» оштрафовали на 500 тыс. рублей за название организации. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике.

Согласно федеральному закону №118 «О судебных приставах» использование слов «судебный пристав» или «пристав» и образованных на их основе словосочетаний допускается только в наименованиях Федеральной службы судебных приставов, её структурных подразделений и должностных лиц ФССП, а также в наименованиях учреждений, обеспечивающих работу ФССП.

ООО Долговое Агентство «Пристав» зарегистрировано как юридического лица, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра. Таким образом руководитель организации совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 17.8.1. КоАП РФ «Незаконное использование слов «судебный пристав», «пристав» и образованных на их основе словосочетаний». У него есть 60 дней на оплату штрафа. В случае несвоевременной оплаты на него могут наложить штраф в двукратном размере суммы долга, либо арест до 15 суток. А также грозит исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы долга.