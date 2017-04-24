В настоящее время решается вопрос о постановке подростков на учет.

Ижевск. Удмуртия. Родителей двух восьмиклассников-зацеперов наказали в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте, подростки в свободное время решили прокатиться на технологической подножке хвостовой кабины электропоезда, который ехал из Ижевска в Янаул.

«Машинисту электропоезда пришлось совершить вынужденную остановку, а малолетние правонарушители были задержаны сотрудниками транспортной полиции», - отмечается в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что школьники от безделья разбили линзу железнодорожного светофора.

Родителей подростков наказали за неисполнение их обязанностей. В настоящее время решается вопрос о постановке школьников на учет.