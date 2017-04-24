  • $ 56.23 ↓
  • € 60.32 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Родителей двух восьмиклассников-зацеперов наказали в Ижевске

      17:27, 24 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      17:27, 24 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      223
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      223
      0

      В настоящее время решается вопрос о постановке подростков на учет.

      Ижевск. Удмуртия. Родителей двух восьмиклассников-зацеперов наказали в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте, подростки в свободное время решили прокатиться на технологической подножке хвостовой кабины электропоезда, который ехал из Ижевска в Янаул.

      «Машинисту электропоезда пришлось совершить вынужденную остановку, а малолетние правонарушители были задержаны сотрудниками транспортной полиции», - отмечается в сообщении ведомства.

      Позже стало известно, что школьники от безделья разбили линзу железнодорожного светофора.

      Родителей подростков наказали за неисполнение их обязанностей. В настоящее время решается вопрос о постановке школьников на учет.

      17:27, 24 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      223
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа