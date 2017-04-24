В Удмуртии поймали пару иностранцев-наркоторговцев

У молодых людей нашли порядка 3 кг наркотиков.

Ижевск. Удмуртия. Иностранную пару задержали в Удмуртии по подозрению в продаже наркотиков. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, полиция изъяла у молодых людей порядка 3 кг наркотиков.

Сначала полицейские при досмотре 25-летнего молодого человека и его 21-летней сожительницы в Сарапуле обнаружили и изъяли синтетические наркотики массой 5 граммов. Затем при обыске в арендованной подозреваемыми квартире в Ижевске полицейские нашли наркотические средства «N-метилэфедрон», «ТМСР-2201» и «мефедрон».

По фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу. Их могут лишить свободы на срок до 20 лет.