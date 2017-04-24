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      В Удмуртии поймали пару иностранцев-наркоторговцев

      16:35, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      16:35, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      79
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
      79
      0

      У молодых людей нашли порядка 3 кг наркотиков.

      Ижевск. Удмуртия. Иностранную пару задержали в Удмуртии по подозрению в продаже наркотиков. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, полиция изъяла у молодых людей порядка 3 кг наркотиков.

      Сначала полицейские при досмотре 25-летнего молодого человека и его 21-летней сожительницы в Сарапуле обнаружили и изъяли синтетические наркотики массой 5 граммов.  Затем при обыске в арендованной подозреваемыми квартире в Ижевске полицейские нашли наркотические средства «N-метилэфедрон», «ТМСР-2201» и «мефедрон».

      По фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу. Их могут лишить свободы на срок до 20 лет.  

      16:35, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      79
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
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