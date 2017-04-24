  • $ 56.23 ↓
  • € 60.32 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Водитель «Лады Гранты» погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Удмуртии

      12:32, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      12:32, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      77
      0
      #Удмуртия
      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
      77
      0

      Молодой человек на справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

      Малая Пурга. Удмуртия. Водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб при столкновении с грузовиком SCANIA G400 в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

      Трагедия произошла в воскресенье, 23 апреля, около 12:32 на 32 км автодороги Ижевск - Сарапул (Малопургинский район). Молодой человек, который находился за рулем легковушки, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. 

      2.jpg

      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии 

      3.JPG

      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии 

      12:32, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      77
      0
      #Удмуртия
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа