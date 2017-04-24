Водитель «Лады Гранты» погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Удмуртии

Молодой человек на справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Малая Пурга. Удмуртия. Водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб при столкновении с грузовиком SCANIA G400 в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Трагедия произошла в воскресенье, 23 апреля, около 12:32 на 32 км автодороги Ижевск - Сарапул (Малопургинский район). Молодой человек, который находился за рулем легковушки, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.





Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии





Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии

