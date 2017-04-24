Мобильный телефон в баллончике геля для бритья попытались передать в колонию в Удмуртии

Женщине, которая пыталась обмануть сотрудников службы исполнения наказаний, грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Ягул. Удмуртия. Мобильный телефон в баллончике геля для бритья попытались передать заключенному исправительной колонии №1 в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Удмуртской Республике, еще в одной упаковке средства сотрудники обнаружили USB-кабель и зарядное устройство.

«Упаковка гелей была без видимых признаков повреждений. Младшего инспектора отдела безопасности ИК-1 насторожил вес передачи: 200-миллилитровый баллончик с гелем показался сотруднику слишком увесистым», - отмечается в сообщении.

Женщине, которая пыталась обмануть сотрудников службы исполнения наказаний, грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.