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      Мобильный телефон в баллончике геля для бритья попытались передать в колонию в Удмуртии

      15:00, 24 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      15:00, 24 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      117
      0
      #ФСИН\n#Удмуртия\n#мобильные телефоны\n#курьезы\n#Завьялово\n#колония\n#происшествие\n#УФСИН
      Фото: Управление ФСИН по Удмуртии
      117
      0

      Женщине, которая пыталась обмануть сотрудников службы исполнения наказаний, грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

      Ягул. Удмуртия. Мобильный телефон в баллончике геля для бритья попытались передать заключенному исправительной колонии №1 в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Удмуртской Республике, еще в одной упаковке средства сотрудники обнаружили USB-кабель и зарядное устройство.

      «Упаковка гелей была без видимых признаков повреждений. Младшего инспектора отдела безопасности ИК-1 насторожил вес передачи: 200-миллилитровый баллончик с гелем показался сотруднику слишком увесистым», - отмечается в сообщении.

      Женщине, которая пыталась обмануть сотрудников службы исполнения наказаний, грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

      15:00, 24 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      117
      0
      #ФСИН\n#Удмуртия\n#мобильные телефоны\n#курьезы\n#Завьялово\n#колония\n#происшествие\n#УФСИН
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