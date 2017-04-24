Следователи начали проверку по факту падения водонапорной башни в Балезинском районе

В ходе осмотра места происшествия специалисты нашли нарушения строительных норм, которые были допущены при монтаже сооружения.

Балезино. Удмуртия. Следователи начали проводить проверку по обрушению водонапорной башни в селе Нововолковское Балезинского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Во время осмотра места происшествия специалисты нашли нарушения строительных норм, которые были допущены при монтаже сооружения.

В рамках проверки действиям должностных лиц администрации муниципального образования «Андрейшурское» будет дана оценка по части 1 статьи 293 УК России («Халатность») из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по строительному контролю за производством работ по монтажу водонапорной башни.

Напомним, что обрушение водонапорной башни произошло 2 апреля этого года. Сооружение было установлено ООО «АтлантСтрой» (Сарапул) в сентябре-октябре 2015 года в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного по итогам аукциона между администрацией МО «Андрейшурское» Балезинского района и указанной коммерческой организацией. Цена контракта составила 497,5 тыс. рублей.