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      Число жертв пожара в Ижевске выросло до пяти

      12:32, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      12:32, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      357
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#пожар
      Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии
      357
      0

      По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

      Ижевск. Удмуртия. Число жертв пожара в Ижевске выросло до пяти. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, при разборе дома нашли тела 65-летней женщины, её 63-летнего мужа, их внуков – мальчиков 2006 и 2007 годов рождения, а также тело девушки 1999 года рождения.

      Напомним, пожар произошел около 06:00 в субботу, 22 апреля, на улице Почтовой. Заметили его не сразу. К моменту прибытия пожарных кровля дома уже обрушилась. На ликвидацию пожара у огнеборцев ушло около 20 минут.

      После начала работ по разбору дома стало известно о четырех погибших.

      «В доме мы обнаружили 10 баллонов 5-литровых с пропаном. Пять из них были разгерметизированы и увеличили площадь и скорость горения.  Пять баллонов успели пожарные достать. Сегодня идет полное обследование объекта. Возможно, причина пожара заключается в плохой электропроводке и увеличение пожара за счет баллонов», - рассказал начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин.

      Он подчеркнул: в домах нужно устанавливать пожарные извещатели.

      Следователи после проведения проверки по факту случившегося возбудили уголовное дело. Как пояснили информагентству «Сусанин» в пресс-службе СУ СК России по Удмуртской Республике, дело возбудили по статье «Халатность» (часть 3 статьи 293 УК РФ).

      12:32, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      357
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#пожар
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