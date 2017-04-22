По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Число жертв пожара в Ижевске выросло до пяти. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, при разборе дома нашли тела 65-летней женщины, её 63-летнего мужа, их внуков – мальчиков 2006 и 2007 годов рождения, а также тело девушки 1999 года рождения.

Напомним, пожар произошел около 06:00 в субботу, 22 апреля, на улице Почтовой. Заметили его не сразу. К моменту прибытия пожарных кровля дома уже обрушилась. На ликвидацию пожара у огнеборцев ушло около 20 минут.

После начала работ по разбору дома стало известно о четырех погибших.

«В доме мы обнаружили 10 баллонов 5-литровых с пропаном. Пять из них были разгерметизированы и увеличили площадь и скорость горения. Пять баллонов успели пожарные достать. Сегодня идет полное обследование объекта. Возможно, причина пожара заключается в плохой электропроводке и увеличение пожара за счет баллонов», - рассказал начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин.

Он подчеркнул: в домах нужно устанавливать пожарные извещатели.

Следователи после проведения проверки по факту случившегося возбудили уголовное дело. Как пояснили информагентству «Сусанин» в пресс-службе СУ СК России по Удмуртской Республике, дело возбудили по статье «Халатность» (часть 3 статьи 293 УК РФ).