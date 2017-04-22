Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 апреля в Ленинском районе города.

Ижевск. Удмуртия. Следователи в Ижевске начали проверку по факту пожара, в котором погибли пенсионеры и дети. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, жертвами произошедшего стали четыре человека.

«По предварительным данным, в ночь с 21 на 22 апреля в Ленинском районе Ижевска произошел пожар, в результате которого огнем уничтожен дом № 10 по улице Почтовой», - отмечается в сообщении.

В результате пожара погибла пожилая супружеская пара и их внуки – мальчики 2006 и 2007 годов рождения.