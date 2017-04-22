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      Следователи в Ижевске начали проверку по факту пожара, в котором погибли пенсионеры и дети

      11:23, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      11:23, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      279
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      279
      0

      Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 апреля в Ленинском районе города.

      Ижевск. Удмуртия. Следователи в Ижевске начали проверку по факту пожара, в котором погибли пенсионеры и дети. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, жертвами произошедшего стали четыре человека.

      «По предварительным данным, в ночь с 21 на 22 апреля в Ленинском районе Ижевска произошел пожар, в результате которого огнем уничтожен дом № 10 по улице Почтовой», - отмечается в сообщении.

      В результате пожара погибла пожилая супружеская пара и их внуки – мальчики 2006 и 2007 годов рождения.

      11:23, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      279
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей
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