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      Врио главы Удмуртии прокомментировал гибель людей на пожаре в Ижевске

      10:24, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      10:24, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      599
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей\n#Александр Бречалов
      599
      0

      Александр Бречалов выразил обеспокоенность тем, что в городе много деревянных домов.

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал гибель людей на пожаре в Ижевске. Как сообщает корреспондент информагентства «Сусанин», который вместе с руководителем региона находится в Балезино, Бречалов выразил обеспокоенность тем, что в городе много деревянных домов.

      «У нас пожар в Ижевске. Есть погибшие. В том числе и дети. Пришлось провести экстренное совещание с министром внутренних дел. У нас много деревянных домов. Нужно как то исключить эти вещи. Работать на упреждение», - прокомментировал трагедию врио главы Удмуртии.

      Напомним, в субботу, 22 апреля, на улице Почтовой при пожаре в деревянном доме погибли четыре человека: пожилая супружеская пара и двое их внуков – мальчики 2006 и 2007 годов рождения.

      10:24, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      599
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей\n#Александр Бречалов
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