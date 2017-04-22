Врио главы Удмуртии прокомментировал гибель людей на пожаре в Ижевске

Александр Бречалов выразил обеспокоенность тем, что в городе много деревянных домов.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал гибель людей на пожаре в Ижевске. Как сообщает корреспондент информагентства «Сусанин», который вместе с руководителем региона находится в Балезино, Бречалов выразил обеспокоенность тем, что в городе много деревянных домов.

«У нас пожар в Ижевске. Есть погибшие. В том числе и дети. Пришлось провести экстренное совещание с министром внутренних дел. У нас много деревянных домов. Нужно как то исключить эти вещи. Работать на упреждение», - прокомментировал трагедию врио главы Удмуртии.

Напомним, в субботу, 22 апреля, на улице Почтовой при пожаре в деревянном доме погибли четыре человека: пожилая супружеская пара и двое их внуков – мальчики 2006 и 2007 годов рождения.