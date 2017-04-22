Бабушка с дедушкой и двое внуков погибли на пожаре в Ижевске

Тела пожилой супружеской пары и детей нашли при разборе дома.

Ижевск. Удмуртия. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Ижевске. Как пояснили информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, они надышались угарным газом.

Тела пожилой супружеской пары и двоих их внуков нашли при разборе дома на улице Почтовой. По предварительным данным, погибли двое мальчиков - 2006 и 2007 годов рождения.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.