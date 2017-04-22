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      Бабушка с дедушкой и двое внуков погибли на пожаре в Ижевске

      10:01, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      10:01, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      493
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей
      Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии
      493
      0

      Тела пожилой супружеской пары и детей нашли при разборе дома.

      Ижевск. Удмуртия. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Ижевске. Как пояснили информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, они надышались угарным газом.

      Тела пожилой супружеской пары и двоих их внуков нашли при разборе дома на улице Почтовой. По предварительным данным, погибли двое мальчиков - 2006 и 2007 годов рождения.

      В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.

      10:01, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      493
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей
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