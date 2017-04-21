Приставы нашли разыскиваемое авто должника из Камбарки в интернете

Мужчина задолжал 1,8 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Житель Камбарки задолжал другому гражданину 1,8 млн рублей в качестве материального ущерба. Мужчина долг не оплатил, и продал разыскиваемый автомобиль, сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

Требования приставов явиться он игнорировал и скрывался. Машину его объявили в розыск, управление ГИБДД МВД по Удмуртии направило запрет на регистрацию.

Продать авто должник решил обманным способом. Объявление он подал на одном из интернет-сайтов, там же им заинтересовались судебные приставы. Они назначили мужчине встречу, как покупатели, а при показе машины, сказали должнику об аресте транспортного средства. Автомобиль увезли на спецстоянку.