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      Приставы нашли разыскиваемое авто должника из Камбарки в интернете

      11:20, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:20, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      448
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#долги\n#долг
      448
      0

      Мужчина задолжал 1,8 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Житель Камбарки задолжал другому гражданину 1,8 млн рублей в качестве материального ущерба. Мужчина долг не оплатил, и продал разыскиваемый автомобиль, сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

      Требования приставов явиться он игнорировал и скрывался. Машину его объявили в розыск, управление ГИБДД МВД по Удмуртии направило запрет на регистрацию.

      Продать авто должник решил обманным способом. Объявление он подал на одном из интернет-сайтов, там же им заинтересовались судебные приставы. Они назначили мужчине встречу, как покупатели, а при показе машины, сказали должнику об аресте транспортного средства. Автомобиль увезли на спецстоянку.

      11:20, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      448
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#долги\n#долг
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