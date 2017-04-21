Надругавшийся над школьницей житель Удмуртии отправится в колонию на 8 лет

О случившемся стало известно после того, как злоумышленник сам пришел в полицию и рассказал о содеянном.

Игра. Удмуртия. Надругавшийся над школьницей житель Удмуртии отправится в колонию строгого режима на 8 лет и 2 месяца. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, такое решение принял суд.

Инцидент произошел в 2009 году. 24-летний житель Игринского район, будучи пьяным, увидел идущую в школу несовершеннолетнюю девочку. Мужчина поймал ребенка и надругался над ним.

О случившемся стало известно после того, как злоумышленник сам пришел в полицию и рассказал о содеянном.