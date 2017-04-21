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      Надругавшийся над школьницей житель Удмуртии отправится в колонию на 8 лет

      08:00, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      08:00, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      221
      0
      #дети\n#секс\n#Игра\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
      221
      0

      О случившемся стало известно после того, как злоумышленник сам пришел в полицию и рассказал о содеянном.

      Игра. Удмуртия. Надругавшийся над школьницей житель Удмуртии отправится в колонию строгого режима на 8 лет и 2 месяца. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, такое решение принял суд.

      Инцидент произошел в 2009 году. 24-летний житель Игринского район, будучи пьяным, увидел идущую в школу несовершеннолетнюю девочку. Мужчина поймал ребенка и надругался над ним.

      О случившемся стало известно после того, как злоумышленник сам пришел в полицию и рассказал о содеянном.

      08:00, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      221
      0
      #дети\n#секс\n#Игра\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
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